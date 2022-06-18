رئيس الوزراء يؤكد أهمية أعمال تطوير وتوسعة طريق إسكندرية / مطروح الساحلي

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه جولتهم فى مدينة العلمين الجديدة؛ لتفقد أعمال تطوير الطريق الساحلي.

وأكد رئيس الوزراء أهمية أعمال تطوير وتوسعة طريق إسكندرية / مطروح الساحلي، والتى يجرى حاليا الانتهاء منها بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بعرض 7 حارات مرورية فى كل اتجاه، التى من شأنها أن تسهم فى تيسير الحركة المرورية، واستيعاب الكثافات، كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولى ومرافقوه أعمال تشطيب الواجهات المُطلة على الطريق، بكل من: الحى اللاتيني، والداون تاون، والمدينة التراثية، وأعمال زراعة ورفع كفاءة الجزيرة الوسطى بالطريق.

وفيما يتعلق بأعمال قطاع الطرق والكبارى بالمدينة، أشار المهندس وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 11 كوبرى أعلى البحيرات والبواغيز بالمنطقة الشاطئية الشرقية، كما تم الانتهاء من تنفيذ الطريق الساحلى الجديد حول مدينة العلمين بطول 48 كم شاملا 4 كبارى أعلى السكة الحديد وطريق وادى النطرون والتقاء الطريق مع الطريق القائم، كما تم الانتهاء من تنفيذ أعمال طرق المرحلة الأولى (طبقة رابطة) بالمنطقة الشاطئية بمساحة 3500 فدان.

وأضاف رئيس الجهاز أنه جار الانتهاء من الطرق الرئيسية المؤدية إلى جميع المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة وتجاوزت نسبة التنفيذ لبعض الطرق 90%.



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