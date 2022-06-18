رئيس الكنيسة الأسقفية يشارك فى قمة عالمية للتحضير لمؤتمر المناخ

شارك الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية فى قمة عالمية ضمن تحضيرات مؤتمر المناخ cop27 الذى يعقد بمدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل.

وقال رئيس الأساقفة إن الاجتماعات التى عقدت عبر برنامج زووم على مدار الأسابيع الماضية تضمنت رفع الوعى بقضايا تغير المناخ والاحتباس الحرارى ودور المؤسسات الرسمية والمجتمع المدنى فى المساهمة فى التعريف بقضايا البيئة

وأوضح رئيس الأساقفة إن الكنيسة الأسقفية تعتزم إطلاق سلسلة مبادرات لقضايا المناخ الفترة المقبلة إيمانًا منها بالدور الاجتماعى والوطنى للكنيسة.

وأشار رئيس الأساقفة أنه يعقد اجتماعات مع عدد من المسئولين عن البرامج والمبادرات فى الكنيسة الأسقفية من أجل تنظيم حملة تستهدف شرائح عمرية واجتماعية متعددة تؤثر فى رفع الوعى بقضايا المناخ مجتمعيًا.