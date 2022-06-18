رئيس الرقابة الإدارية يبحث مع غادة والى تنفيذ إعلان شرم الشيخ حول مكافحة الفساد

كتبت ـ هند المغربى

في زيارة رسمية إلى فيينا، التقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية اللواء حسن عبد الشافي بالمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة والي، وذلك بمقر المنظمة الأممية في فيينا، حيث ناقشا مشاريع التعاون القائمة والمستقبلية بين المنظمة والهيئة في مجال مكافحة الفساد على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

وجاء ضمن أبرز محاور النقاش موضوع متابعة مخرجات الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي عقدت في شرم الشيخ في ديسمبر 2021 برئاسة اللواء عبد الشافي وبمشاركة ممثلي أكثر من 150 دولة، وأهمها إعلان شرم الشيخ حول مكافحة الفساد في أوقات الأزمات الذي اعتمدته الدورة، حيث استعرضت غادة والي خطة العمل التي أعدها المكتب الأممي المعني بالمخدرات والجريمة لتنفيذ الإعلان، مؤكدة على الدور الأساسي لرئيس هيئة الرقابة الإدارية في تنفيذ هذه الخطة بصفته رئيس مؤتمر الدول الأطراف.

كما تناول اللقاء أيضاً بحث سبل تطوير التعاون في مجال التعليم والتوعية من أجل بناء الوقاية من الفساد، بما في ذلك من خلال مبادرة GRACE الخاصة بالمكتب الأممي التي تستهدف توعية الشباب والأطفال حول موضوعات الفساد، حيث يسعى المكتب للعمل مع هيئة الرقابة الإدارية من أجل تطوير مواد تعليمية في مصر والمنطقة العربية لترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية عند الأجيال القادمة.

كما ناقشا التعاون بين المكتب والهيئة، بالتنسيق مع وزارة الصحة، لتعزيز آليات وإجراءات الوقاية من الفساد في القطاع الصحي في مصر، خاصة على ضوء الجائحة وتأثير الفساد على قدرة الدول على الاستجابة بشكل فعال.

جدير بالذكر، أن زيارة اللواء عبد الشافي إلى فيينا جاءت في إطار رئاسته لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث ترأس خلال الزيارة الاجتماع بين الدورات للمؤتمر، في إطار متابعة نتائج الدورة التاسعة والإعداد للدورة العاشرة التي ستعقد في الولايات المتحدة في 2023.