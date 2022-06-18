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دبلوماسى سابق: مصر أكثر الدول العربية جذبا للاستثمار فى المنطقة

السبت، 18 يونيو 2022 06:10 م
دبلوماسى سابق: مصر أكثر الدول العربية جذبا للاستثمار فى المنطقة السفير جمال بيومى
محمود رضا الزاملى

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دعا السفير جمال بيومى مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى جذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدا أن مصر من أكثر الدول العربية الجاذبة للاستثمار بالمنطقة، وأنه بالمزيد من العمل سنكون قادرين على جذب المزيد من الاستثمارات، وهذا بالطبع يوفر وظائف لأبنائنا ويحسن الاقتصاد المصرى. 
 
وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم المذاع على قناة dmc: فالرئيس السيسى عندما ذهب إلى نيويورك نفذ 40 مقابلة، وهذا مهم جدا لجذب الاستثمارات، وخلق فرص كثيرة للتعاون فى مختلف المجالات، وتكون مثل هذه اللقاءات فرصة جيدة لحل المشاكل، خاصة أن العالم مازال يعانى من آثار أزمة كورونا وكذلك حرب أوكرانيا. 
 
وتابع: وطبيعة الدبلوماسية، تؤكد أنه بمجرد مقابلة الزعماء مع بعضهم يوضح أن هناك تكاملا بين تلك الدول لحل المشكلات فيما بينها بشكل دبلوماسى، ومصر من أكثر دول العالم فى مسائل التعاون الدولى، وهذا ساعدها فى تنفيذ مشروعاتها الكبرى وكذلك فى استراتيجية مصر لتصبح المركز الأول لجذب الاستثمارات فى افريقيا.

دبلوماسى سابق

مصر

جذب الاستثمار

الاقتصاد المصرى

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