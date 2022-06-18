اليوم السابع
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خروج قطار عن مساره فى مدينة بورتسودان شمال شرق السودان.. صورة

السبت، 18 يونيو 2022 01:23 م
خروج قطار عن مساره فى مدينة بورتسودان شمال شرق السودان.. صورة صورة القطار
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت وكالة الأنباء السودانية، إن قطارا خرج عن مساره في بورتسودان بتقاطع السكة حديد والسوق الشعبي، ولم تسجل إصابات بحسب مكتب سونا ببورتسودان، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وتمتلك السودان 4,725 كيلومترًا من السكك الحديدية الضيقة ذات المسار الواحد، حيث يمتد الخط الرئيسي من وادي حلفا في أقصى شمال السودان إلى مدينة الخرطوم ومن الجنوب الغربي إلى الأبيض عبر سنار وكوستي مع امتدادات إلى نيالا في جنوب دارفور.

وهناك خطوط أخرى تربط عطبرة وسنار مع بورتسودان، وسنار مع الدمازين. كما يخدم خط بطول 1400 كيلومتر ولاية الجزيرة حيث يتم زراعة القطن.

 

 

قطار السودان
قطار السودان

 

 


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بورتسودان

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