خالد عبد الغفار من الغربية: مشروعات الصحة تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمة..صور

الغربية مصطفى عادل

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إن المشروعات الصحية في الغربية تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمة الصحية المقدمة في مصر، لتضاهي المستويات العالمية، من خلال اتباع منهجية علمية حديثة، ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في إنشاء منظومة تدريبية متكاملة عالية المستوى موجهة إلى الفريق الطبي بأكمله، وتطبيق مبادئ البحث العلمي، بالإضافة إلى نشر الوعي الثقافي والتوعية الصحية المجتمعية.

وأضاف الوزير، أن الوزارة تعمل بخريطة صحية ومنهجيه علمية، وأن الطلبات المقدمة من المواطنين، يجب أن يكون لها مردود علمي، مشير إلى سعي الوزارة إلى تنفيذ خريطة لجميع محافظات مصر ويتم التعامل مع كل محافظة على أنها دولة متفردة في كل منشآتها سواء في الصحة، التعليم العالي أو غيرها، لكي يتم حسب الاحتياجات الخاصة بكل مستشفى فهناك بعض الاحتياجات لا بد أن تخضع إلى بعض الدراسات حسب توزيع السكان وعددهم والتوزيع الجغرافي لكي يتم خدمة أكبر عدد من الناس.

جاء ذلك خلال جولته داخل عدد من المستشفيات بمحافظة الغربية يرافقه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لسير العمل في عدد من المنشآت الصحية، والوقوف على جودة الخدمات الصحية والعلاجية، علاوة على متابعة تنفيذ أعمال الإنشاءات والتطوير بالمستشفيات، والعمل على تذليل أي عقبات تواجه المنظومة الصحية.

بدأت الجولة بتفقد مستشفى زفتى العام والتي تم افتتاحها بعد التطوير في مارس 2015 وتضم 201 سرير، 54 عناية، 18 حضانة، 24 ماكينة غسيل كلوي و16سريرا للحروق، حيث تفقدا المستشفى والمكونة من 5أدوار وتضم العيادات الخارجية، وحدة الكلى، العلاج الطبيعي، قسم الاستقبال، الطوارئ، بنك الدم، المعامل، الأشعة، وحدة الحروق، عمليات النسا والتوليد، قسم المبتسرين، قسم داخلي نساء وتوليد، أطفال، مسالك، أنف وأذن، الجراحة، وحدة العناية المركزة، جراحة باطنة وعظام، قاعة المحاضرات).

كما تفقد الوزير والمحافظ، عددا من المشروعات المدرجة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية نهطاي (حيث تفقدا وحدة إسعاف نهطاي والتي يتم تطويرها بتكلفة 2مليون جنيه لتقدم خدماتها لأهالي قرية نهطاي والقرى المجاورة، وحدة طب الأسرة بنهطاي والتي يتم إنشاؤها بتكلفة 27 مليون جنيه وتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية بنسبة 65%، واختتمت الجولة في نهطاي بتفقد وحدة الغسيل الكلوي بنهطاي).

وقال عبد الغفار

وأشار رحمي إلى أن عدد مشروعات الصحة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة في القطاع الصحي 24 تم بدأ العمل في 10 مشاريع والانتهاء من 7 مشاريع بنسب تنفيذ 42 ٪، وعدد وحدات الإسعاف المقرر إقامتها8 تم بدأ العمل ب3والانتهاء من 5 بنسب تنفيذ 83 ٪.

وأشاد الوزير بتقدم نسب الأعمال في مستشفى السنطة العام والتي يتم إنشاؤها على مساحة 4900م٢ بإجمالي تكلفه تقدر ب 487 مليون جنيه ويوجد بها عدد 223 سريرا بأقسام متنوعة (العيادات الخارجية، الطوارئ، الأشعة، الغسيل الكلوي، العلاج الطبيعي، غرف عمليات، معامل، أقامه مرضى، عناية مركزة، نساء وتوليد، أطفال، غرف عزل).

وتابع عبد الغفار ورحمي الجولة بتفقد أعمال إنشاء مستشفى طنطا العام بمساحة 13100 م2 بتكلفه إجماليه 567 مليون جنيه حيث تفقدا المشروع والمكون من دور أرضي + (4) أدوار علوية بعدد 335 سريرا، ويضم عددا من الأقسام (الطوارئ، الأشعة، العلاج الطبيعي، الغسيل الكلوي، العيادات الخارجية، قسطرة قلب، الحروق، جراحة المناظير، المعامل وبنك الدم، النساء والولادة، العمليات، جراحة المناظير، حضانات.

وقام الوزير والمحافظ بوضع حجر الأساس لمستشفى أورام طنطا الجديدة والتي ستقام على مساحة 6400 م٢ بتكلفة إجمالية قدرها مليار و 65 مليون جنيه، وتتكون من6 أدوار بخلاف الدور الأرضي بعدد أسره 256 تتنوع ما بين (170 داخلي، 26 زرع نخاع، 36 عناية مركزه باطنه، 12 جراحة، 12اطفال ، 57 كرسي إعطاء كيماوي).

وأوضح الوزير أن تنمية الموارد البشرية وضمان وصولها إلى أعلى مستوى من التدريب يعد ركيزة أساسية لمواكبة التطور الهائل في المنشآت والأجهزة الطبية وفي أساليب العمل، وان الوزارة تتابع مع مديري المستشفيات ورئيس الجامعة حتى تستطيع الوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين وأكد أن المشروع القومي حياة كريمة سيخدم حوالي 54 قرية في محافظة الغربية، وان الدولة المصرية تسعى في الاستثمار في المجالات الصحية.

وأكد رحمي على أن القيادة السياسية تولي اهتمام كبير للمجال الصحي وان الأعمال جارية لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة المنشآت الطبية والوحدات الصحية بالقرى المستهدفة لتصبح على غرار النموذج الموحد لمنظومة التأمين الصحي الجديد الذي وضعته وزارة الصحة والسكان طبقًا للشروط ومعايير الجودة.

واختتمت الزيارة بتفقد أعمال تطوير مستشفى التأمين الصحي بطنطا والمقام على مساحة 3200 م2 ويتكون من 8 أدوار تضم أقسام ( الطوارئ الرئيسية، الأشعة، الغسيل الكلوي، المعامل المركزية وبنك الدم، العمليات، رعاية قلب مفتوح، التعقيم المركزي، الرعاية المركزة، قسطرة القلب، المناظير والجهاز الهضمي.



جولة القائم بأعمال وزير الصحة بمستشفيات الغربية (4)



جولة القائم بأعمال وزير الصحة بمستشفيات الغربية (5)



جولة القائم بأعمال وزير الصحة بمستشفيات الغربية (6)



جولة القائم بأعمال وزير الصحة بمستشفيات الغربية (1)



جولة القائم بأعمال وزير الصحة بمستشفيات الغربية (2)