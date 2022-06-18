اليوم السابع
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السبت، 18 يونيو 2022 01:37 م
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حياة كريمة بسوهاج تعلن: صحة المواطن أولا وتطوير وإنشاء 35 نقطة إسعاف "فيديو"

السبت، 18 يونيو 2022 01:25 م
حياة كريمة بسوهاج تعلن: صحة المواطن أولا وتطوير وإنشاء 35 نقطة إسعاف "فيديو"
سوهاج ــ محمود مقبول

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قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من محافظة سوهاج بعنوان "حياة كريمة تغير الواقع فى سوهاج وتعلن صحة المواطن أولا وتطوير وإنشاء 35 نقطة إسعاف بث مباشر"، حيث تضمن الفيديو جولة المحافظ بمشروعات حياة كريمة بمركز البلينا.

وتناولت الجولة تفقد المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" من خلال إنشاء وتطوير 35 نقطة إسعاف بالقرى المستهدفة، وقال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إن إجمالي عدد نقاط الإسعاف المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بقرى الـ 7 مراكز المستهدفة وصل إلى 35 نقطة إسعاف ما بين إنشاء جديد وتطوير ورفع كفاءة على الوضع القائم .

وأوضح محافظ سوهاج، أن توزيع نقاط الإسعاف على المراكز المستهدفة جاءت بواقع " 6 نقاط إسعاف بقرى مركز دار السلام، و4 نقاط بقرى مركز البلينا، وعدد 6 نقاط بقرى مركز طما، وكذلك 4 نقاط بقرى مركز المراغة، و 5 نقاط إسعاف بقرى مركز ساقلتة، و 6 نقاط بقرى مركز المنشاة، بالإضافة إلى 4 نقاط إسعاف بقرى مركز جرجا "، مؤكدا على أهمية تلك المشروعات في تغيير واقع الريف بسوهاج، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات الصحية لأهالي المحافظة .


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