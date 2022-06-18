جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ538 مليونا

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ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 538 مليونا و477 ألفا و345 إصابة.



وأفادت الجامعة - في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني اليوم السبت - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و317 ألفا و530 وفاة.



وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 86.2 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43.2 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 31.6 مليون.



ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون حالة وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ668 ألفا و693 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 524 ألفا و817 وفاة.