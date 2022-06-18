جولة داخل مدرسة الشهيد محمد الدرة مقر استراحات مراقبى وملاحظى الثانوية بالمحلة

الغربية – عادل ضرة

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من داخل إحدى استراحات مراقبي امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2022 والتي تم تجهيزها بكافة وسائل الإعاشة لاستقبال المراقبين وملاحظي امتحانات الثانوية العامة، حيث تم تجهيز 26 استراحة على مستوى الإدارات التعليمية العشر وتجهيزها بالأثاث والأجهزة الكهربائية والإضاءة.





ورصد "اليوم السابع" التجهيزات التي وفرتها مديرية التربية والتعليم بالغربية، من داخل استراحة مدرسة الشهيد محمد الدرة بالمحلة، وقالت أمل أبو نار مسئول المخازن بإدارة غرب المحلة التعليمية أنه تم تجهيز الاستراحات لاستقبال مراقبي وملاحظي الثانوية العامة، مشيرة أنه تم تجهيزها بالكامل والعمل على تلافي السلبيات لتكون جاهزة لاستقبالهم.

وأضافت أن تم تجهيز الاستراحات بالآسرة والفرش ، وصيانة المراوح وتلفزيونات وريسيفر، وعمل تباعد بين الآسرة وبعضها وأيضا توفير بوتجاز واسطوانة و كولدير مياه وثلاجة.

كان المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية قد أعلن عن تجهيز الاستراحات الخاصة برؤساء ومراقبى وملاحظى امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021_2022م. وعددها 26 استراحة بالإدارات التعليمية العشر, حيث تم تجهيز الاستراحات بالأثاث والأجهزة الكهربائية (الثلاجات _ المبردات _ المراوح)، استعدادا لاستقبال ضيوفها.

وأضاف أنه تم مراعاة قرب الاستراحات من مقار اللجان حرصا على راحة جميع المشاركين فى أعمال الامتحانات من مراقبين وملاحظين، فضلا عن تشكيل لجان داخل كل استراحة للمتابعة اليومية لأعمال التطهير والتعقيم وتذليل العقبات إن وجدت وعلى وجه السرعة؛ لضمان حسن الاستقبال والضيافة وحفاظا على أمن وسلامة الجميع.

ونبه وكيل تعليم الغربية على كل المشرفين بضرورة التواجد على مدار الساعة داخل الاستراحات، لاستقبال المعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، والعمل على إنهاء جميع إجراءات تسكينهم داخل الاستراحات.

وشكل وكيل الوزارة، لجنة بهدف تذليل الصعاب وإزالة العقبات في حالة وجودها، حيث جرى وضع رقم واتس للتواصل معه شخصيًا لتلقى اى شكوى : 01224193082

وكذلك رقم تليفون الاستاذ حسن الاصيلى ( مسئول الاستراحات ) : 1228931792





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