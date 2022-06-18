جهاز 15 مايو يشن حملة للقضاء على الإشغالات والمصانع المخالفة

شن جهاز مدينة 15 مايو حملة على المصانع المخالفة بالمنطقة الصناعية الثانية، وأسفرت الحملة على ضبط بعض الإشغالات لعدد من المصانع المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية، والتنبيه على أصحابها بإعادة الشيء لأصلة فى خلال 24 ساعة.

من جانبه أكد المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز 15 مايو، أن جهاز المدينة سيقوم بشن حملات بصفة مستمرة على المنطقة الصناعية الأولى والثانية بالمدينة للتأكد من التزام المصنعين ورصد أى مخالفات أو إشغالات والتعامل معها فورا.

وشدد على على جميع أصحاب المصانع بالمناطق الصناعية الالتزام بشروط التعاقد وعدم استغلال المساحات المحيطة بهم بالمخالفة وبشكل يعاقب عليه قانونا.

ووجه باستمرار هذه الحملات بصفة مستمرة من قبل جميع الإدارات المعنية بالجهاز حتى يتم القضاء على كل مظاهر المخالفات والإشغالات بالمدينة تزامنا" مع أعمال التطوير التى تشهدها المدينة بجميع مراحلها ومحاورها للحفاظ على الشكل الحضارى والجمالى.