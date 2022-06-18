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جنوب سيناء تجهز 14 استراحة لاستقبال المنتدبين لأعمال الشهادة الثانوية العامة

السبت، 18 يونيو 2022 03:47 م
جنوب سيناء تجهز 14 استراحة لاستقبال المنتدبين لأعمال الشهادة الثانوية العامة أرشيفية
جنوب سيناء: فايزة مرسال

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أعلن محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء جاهزية 14 استراحة بمدن المحافظة لاستقبال المنتدبين لأعمال الامتحانات الثانوية العامة دور اول بمدن المحافظة وهم(طور سيناء،أبوزنيمة، شرم الشيخ، راس سدر، دهب، نوبيع)

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة انة للجنة الثلاثية برئاسة عادل عبدالرحمن عتلم وكيل مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء لتجهيز الاستراحات بكل سبل الراحة ووافق إجراءات الصحة والسلامة الوزارة الصحة.
 
وأشار وكيل الوزارة، إلى أن إجمالي عدد الطلاب المستهدفين لأداء الامتحانات 888 طالب وطالبة ب7لجان امتحان على مستوى المحافظة.
 
 

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