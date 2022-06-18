جمهور المصري يتوجه بالمئات إلى استاد برج العرب لمؤازرة الفريق أمام الجونة.. صور

زحف المئات من جماهير النادي المصري البورسعيدي، ظهر اليوم السبت، خلف الفريق الأول لكرة القدم في مباراته اليوم أمام الجونة ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الممتاز.

وتجمعت الجماهير بأعداد كبيرة أمام النادي الاجتماعي للنادي المصري، وكذلك بشارع الأمين، بالإضافة إلى نقطة التجمع أمام المجمع الإسلامي بمدينة بورفؤاد، رافعين الأعلام الخضراء.

وشهدت التجمعات تواجد الأطفال وكبار السن والأُسر متجمعة بتيشيرت الفريق لمؤازرته اليوم في مباراته أمام الجونة والخروج من صراع البقاء بالدوري العام الممتاز.

كانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أعلنت عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق الجونة والمقرر إقامتها في السابعة مساء اليوم السبت على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الممتاز، ويضم الطاقم كل من محمود عاشور حكمًا للساحة ومعه كل من عمر فتحي ومحمد محمود لطفي كمساعدين، بالإضافة إلى علي السعيد حكمًا رابعًا، فيما يتولى حسام عزب مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله أحمد حامد فهيم.