اليوم السابع
Ads
السبت، 18 يونيو 2022 04:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

جمهور المصري يتوجه بالمئات إلى استاد برج العرب لمؤازرة الفريق أمام الجونة.. صور

السبت، 18 يونيو 2022 04:45 م
جمهور المصري يتوجه بالمئات إلى استاد برج العرب لمؤازرة الفريق أمام الجونة.. صور جمهور المصري يتوجه إلى استاذ برج العرب لمؤازرة الفريق أمام الجونة
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
زحف المئات من جماهير النادي المصري البورسعيدي، ظهر اليوم السبت، خلف الفريق الأول لكرة القدم في مباراته اليوم أمام الجونة ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الممتاز. 
 
وتجمعت الجماهير بأعداد كبيرة أمام النادي الاجتماعي للنادي المصري، وكذلك بشارع الأمين، بالإضافة إلى نقطة التجمع أمام المجمع الإسلامي بمدينة بورفؤاد، رافعين الأعلام الخضراء. 
 
وشهدت التجمعات تواجد الأطفال وكبار السن والأُسر متجمعة بتيشيرت الفريق لمؤازرته اليوم في مباراته أمام الجونة والخروج من صراع البقاء بالدوري العام الممتاز. 
 
كانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أعلنت عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق الجونة والمقرر إقامتها في السابعة مساء اليوم السبت على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الممتاز، ويضم الطاقم كل من محمود عاشور حكمًا للساحة ومعه كل من عمر فتحي ومحمد محمود لطفي كمساعدين، بالإضافة إلى علي السعيد حكمًا رابعًا، فيما يتولى حسام عزب مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله أحمد حامد فهيم.
 
احد الأطفال من المشجعين
احد الأطفال من المشجعين

احد المشجعين
احد المشجعين

أسرة بورسعيدية
أسرة بورسعيدية

تجمع جماهير المصري
تجمع جماهير المصري

جانب من المشجعين
جانب من المشجعين

جانب من جماهير المصري
جانب من جماهير المصري

جماهير المصري
جماهير المصري

خلال أداء المشجعين للصلاه
خلال أداء المشجعين للصلاه

طفل بالأعلام
طفل بالأعلام

طفل مشجع
طفل مشجع

مشجع للمصري
مشجع للمصري

مشجعوا المصري البورسعيدي
مشجعوا المصري البورسعيدي

مشجعوا المصري
مشجعوا المصري

ممشجع من كبار السن
ممشجع من كبار السن

من داخل إحدى الاتوبيسات
من داخل إحدى الاتوبيسات
 
 
 
 

بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد

النادي المصري

الجونة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة