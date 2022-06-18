جامعة الأقصر توقع بروتوكول تعاون للتدريب على الصناعات والحرف اليدوية.. صور

وقع الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، بصفته رئيسًا لمجلس إدارة مركز الحرف التراثية بالجامعة، بروتوكول تعاون مشترك مع مؤسسة المنارة والضحى التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، فى مجالات التطوير والتدريب على الصناعات والحرف اليدوية، بحضور الدكتورة رضا عطاالله مدير المركز.

وأوضح الدكتور محمد محجوب، أن البروتوكول يهدف إلى تقديم مجموعة من البرامج التدريبية فى مجالات الحرف التراثية واليدوية والتقليدية والصناعات المحلية لرفع الوعى بأهمية تلك الحرف بما يسهم فى تحقيق رؤية مصر 2030 فى مجالات الحرف والصناعات التقليدية، فى ظل الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية لدعم وتطوير المنتجات التراثية واحياء التراث الذى يمثل تاريخ وحضارة الدولة، مؤكدًا على دور الحرف اليدوية كمصدر بديل للدخل وعامل مساعد للنهوض بالاقتصاد الوطني.

كما أكد رئيس الجامعة على أن توقيع المركز هذا البروتوكول يبرهن على حرص الجامعة وتبنيها دور بارز فى قيامها بالمسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع، كما يؤكد دورها القوى فى دعم والحفاظ على هوية الأقصر بالتزامن مع تطبيق دليل الهوية البصرية الخاص بها والذى بدوره يحقق سمة شخصية جاذبة لمدينة الأقصر.

وأعربت الدكتورة رضا عطاالله مدير مركز تنمية الحرف التراثية واليدوية والتقليدية بالجامعة عن سعادتها بعقد مثل هذه البروتوكولات التى تهدف إلى رفع كفاءة الطلاب والطالبات بالجامعة من جهة وتوفر دعم فنى وتدريبى للمجتمع الخارجى لاسيما أسر حياة كريمة بقرى الأقصر من جهة أخرى.

وأشارت مدير المركز إلى عقد عدة دورات تدريبية لذوى الهمم من الأكفاء والصم والبكم وقصار القامة فى مجالات صناعة الاكسسوار كحرفة يدوية يسهل تدريب ذوى الهمم عليها يعقبها مجموعة من ورش العمل والدورات التدريبية التى تستهدف المجتمع المدنى، ضمن خطة المركز لتفعيل هذه الاتفاقية.