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توفير استراحات فاخرة لمراقبي امتحانات الثانوية العامة بشمال سيناء.. صور

السبت، 18 يونيو 2022 10:36 ص
توفير استراحات فاخرة لمراقبي امتحانات الثانوية العامة بشمال سيناء.. صور صور للاستراحات
شمال سيناء - محمد حسين

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استقبلت محافظة شمال سيناء مراقبي امتحانات الثانوية العامة فى استراحات فاخرة خصصت لهم فى مدن العريش وبئر العبد والشيخ زويد.

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم، انه تفقد الاستراحات بكافة المواقع ومراجعة جاهزيتها قبيل ساعات من وصول المراقبين واستقرارهم بها.

وأكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم جاهزية جميع المدارس واللجان للامتحانات، وأن اللجان مجهزة إلكترونيا لأداء الامتحانات فيما عدا 3 لجان ورقية، وأن عدد طلاب الثانوية العامة بشمال سيناء يبلغ 3179 طالبًا وطالبة موزعين على 16 لجنة بواقع 7 لجان بالعريش، لجنتان بالشيخ زويد، لجنة برفح، 5 لجان ببئر العبد، ولجنة واحدة بالحسنة، وتوفير بوابات إلكترونية للكشف على الطلاب، وتوقيع بروتوكول تعاون مع الأمن والتموين والصحة والكهرباء والمياه لتوفير احتياجات الامتحانات وتأمين اللجان.

وأشار إلى أن امتحانات الثانوية العامة تبدأ اعتبارا من يوم 20 يونيو لمدة يومين بالنسبة للمواد التى لا تضاف إلى المجموع وتستأنف من يوم 26 يونيو لاستكمال الامتحانات حتى يوم 21 يوليو يتخللها عطلة عيد الأضحى المبارك .

 

صور استراحات المراقبين بشمال سيناء (2)
صور استراحات المراقبين بشمال سيناء (2)

 

صور استراحات المراقبين بشمال سيناء (3)
صور استراحات المراقبين بشمال سيناء (3)

 

صور استراحات المراقبين بشمال سيناء (4)
صور استراحات المراقبين بشمال سيناء (4)

 

صور استراحات المراقبين بشمال سيناء (5)
صور استراحات المراقبين بشمال سيناء (5)

 

صور استراحات المراقبين بشمال سيناء (6)
صور استراحات المراقبين بشمال سيناء (6)

 

صور استراحات المراقبين بشمال سيناء (7)
صور استراحات المراقبين بشمال سيناء (7)

 

صور استراحات المراقبين بشمال سيناء (1)
صور استراحات المراقبين بشمال سيناء (1)

 

 

 


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