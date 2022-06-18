توريد 165 ألف طن من القمح المحلى لأكثر من 30 مركز تجميع وصومعة بأسيوط.. صور

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن عمليات توريد القمح بشون وصوامع المحافظة البالغ عددها 30 مركز تجميع وصومعة مستمرة بجميع المراكز، مشيرا إلى ارتفاع معدل توريد القمح المحلى بالمحافظة ليصل إلى 165 ألف و826 طن قمح حتى اليوم، مشددا على تقديم التسهيلات والتيسيرات للمزارعين والموردين منذ بداية الحصاد وحتى التوريد وتحفيزهم وتشجيعهم لتوريد جميع الكميات التي يتم حصادها بواقع 12 أردباً عن الفدان خاصة أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لا تدخر جهداً بشأن المزارعين وتوريد الأقماح لتوفير مخزون استراتيجي آمن .

وأشار محافظ أسيوط، فى تصريحات صحفية اليوم، إلى أنه يتابع بصفة مستمرة أعمال التوريد من خلال بيانات يومية من مديريتى الزراعة والتموين بالمحافظة فضلا عنه لقاءاته المستمرة مع المزارعين والموريدن والتجار ورؤساء المراكز والأحياء لحث المواطنين على التوريد، موجهاً بتكثيف الجهود لمتابعة الملف بشكل دقيق ومعدلات الحصاد والتوريد طبقاً لتصنيفات الحيازة الزراعية وكارت الفلاح ، فضلاً عن استمرار تكثيف حملات التوعية واللقاءات للتجار والموردين ورؤساء الجمعيات الزراعية والقيادات الطبيعية بالمجتمع لحث المزارعين على استكمال أعمال توريد محصول القمح حرصاً على توفير الأمن الغذائي لمصر ومنعًا لتعرضهم للمسائلة القانونية .

ولفت محافظ أسيوط، إلى تشكيل لجان من التموين والزراعة ورساء المراكز والأحياء لحصر الكميات المنزرعة من الأقماح على الطبيعة ومعرفة الكميات الموردة الى الشون والمطاحن وتحرير المحاضر للمتنعين عن التوريد وفقا للقانون،لافتا الى جولاته المستمرة والميدانية على مراكز التجميع والصوامع والمطاحن الحكومية والخاصة أو اجتماعاته الدورية وتكليفاته لرؤساء المراكز والمدن والمهندسة هدى اسماعيل وكيل وزارة الزراعة بأسيوط والمهندس محمد اسماعيل وكيل وزارة التموين بالمحافظة للمرور والنزول إلى ارض الواقع لحل أي مشكلة تعترض عمليات التوريد مشدداً على تحرير محاضر للمخالفين الرافضين للتوريد ووقف صرف حصة الأسمدة المقررة لهم ووقف البطاقات التموينية المقررة لهم حيث يتم احتساب قيمة الأقماح غير المسلمة بضعف القيمة المقررة للتوريد لتكون قيمة أردب القمح غير المسلم بمبلغ 1770 جنيه للأردب.

يذكر أن محافظ أسيوط قد قرر ـ في وقت سابق ـ تشكيل غرفة ادارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.



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