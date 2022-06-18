اليوم السابع
Ads
السبت، 18 يونيو 2022 08:59 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

تنمية الريف المصرى: زراعة أكثر من 140 ألف فدان ضمن مبادرة الريف المصرى

السبت، 18 يونيو 2022 07:27 م
تنمية الريف المصرى: زراعة أكثر من 140 ألف فدان ضمن مبادرة الريف المصرى اللواء عمرو عبد الوهاب
إبراهيم حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال اللواء مهندس أركان حرب عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى، أنه يتم عمل التنمية المستدامة فى مجال الاستصلاح والنشاط الداجني.

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم زراعة أكثر من 140 ألف فدان ضمن مبادرة الريف المصري.

 

وتابع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى، أن المهمة الأساسية للشركة هو تنمية الثروة الحيوانية والاستزراع، كما يتم العمل من خلال منهج ودراسة لتنمية الثروة الحيوانية للمزارعين.

 

وذكر اللواء مهندس أركان حرب عمرو عبد الوهاب، أنه يتم الاتجاه نحو تنمية الثروة الحيوانية فى مصر، مؤكدا أن هناك إقبال كبير من قبل المزارعين على المشاركة فى تنمية الثروة الحيوانية وتغيير السلالات.


اللواء عمرو عبد الوهاب

تنمية الريف المصري

الزراعة

اخبار التليفزيون



الموضوعات المتعلقة

تنمية الريف المصرى الجديد: نعمل على إنشاء مجتمع عمرانى جديد وإتاحة فرص عمل

الجمعة، 17 يونيو 2022 01:33 ص

"زراعة النواب" توافق على اتفاقية لتنمية الريف المصرى ودعم صغار المزارعين.. صور

الإثنين، 06 يونيو 2022 07:08 م

الصحف المصرية.. الرئيس السيسى يتابع مشروعات شركة "تنمية الريف المصرى" لاستصلاح الأراضى

الأربعاء، 25 مايو 2022 02:00 ص

الرئيس السيسى يعقد اجتماعًا لمتابعة مشروعات شركة "تنمية الريف المصري" الخاصة باستصلاح الأراضى.. ويوجه بالدراسة المدققة لأى تحديات راهنة وتعظيم الاستفادة القصوى من إنتاجية المشروع

الثلاثاء، 24 مايو 2022 01:35 م

الرئيس السيسى يتابع مشروعات شركة "تنمية الريف المصرى"

الثلاثاء، 24 مايو 2022 01:22 م

رئيس الوزراء يتابع مشروعات شركة تنمية الريف المصرى الجديد

الإثنين، 09 مايو 2022 08:32 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة