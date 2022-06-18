تنمية الريف المصرى: زراعة أكثر من 140 ألف فدان ضمن مبادرة الريف المصرى

إبراهيم حسان

قال اللواء مهندس أركان حرب عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى، أنه يتم عمل التنمية المستدامة فى مجال الاستصلاح والنشاط الداجني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم زراعة أكثر من 140 ألف فدان ضمن مبادرة الريف المصري.

وتابع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى، أن المهمة الأساسية للشركة هو تنمية الثروة الحيوانية والاستزراع، كما يتم العمل من خلال منهج ودراسة لتنمية الثروة الحيوانية للمزارعين.

وذكر اللواء مهندس أركان حرب عمرو عبد الوهاب، أنه يتم الاتجاه نحو تنمية الثروة الحيوانية فى مصر، مؤكدا أن هناك إقبال كبير من قبل المزارعين على المشاركة فى تنمية الثروة الحيوانية وتغيير السلالات.