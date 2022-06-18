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تعليم الوادى الجديد: بدء نشاط الصيف لإثراء مهارات الطلاب باللغة العربية.. صور

السبت، 18 يونيو 2022 03:09 م
تعليم الوادى الجديد: بدء نشاط الصيف لإثراء مهارات الطلاب باللغة العربية.. صور جانب من الأنشطة
الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

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أعلن الدكتور جمال حسن، وكيل التعليم بالوادى الجديد، عن البدء فى تنفيذ خطة موسعة، لإثراء مهارات اللغة العربية لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية بجميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة، حيث انطلقت فعاليات النشاط من مدارس غرب الموهوب بإدارة الداخلة التعليمية. 

وأشار وكيل التعليم إلى أن البرنامج يجرى تنفيذه بالتعاون مع توجيه عام اللغة العربية، و يهدف لصقل وتنمية مهارات اللغة العربية، وصقل مواهب المتميزين بمجالات متعددة، منها القراءة الحرة وكتابة القصة والمقال والشعر فضلا عن تحفيظ القرآن الكريم وإثراء الثقافة الإسلامية .

ووجه وكيل التعليم بالمحافظة الشكر والتقدير لإدارة الداخلة التعليمية والمدارس المشاركة من غرب الموهوب وجميع القائمين على العمل للحرص على مصلحة ابنائنا الطلاب والإستثمار الأمثل للوقت مع حلول الإجازة الصيفية .

جانب من الأنشطة (2)
جانب من الأنشطة (2)

 

جانب من الأنشطة (3)
جانب من الأنشطة (3)

 

جانب من الأنشطة (1)
جانب من الأنشطة (1)

 

 

 


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