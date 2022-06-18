تعليم الدقهلية تكشف خطة استقبال 49 ألفا و628 طالبا لماراثون الثانوية العامة

أكد علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، على أن المديرية أنهت استعداداتها لاستقبال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/2021 والتي من المقرر انطلاقها يوم الإثنين المقبل، الموافق 20 يونيو الجاري وتنتهى فى 21 يوليو، وإجمالى عدد الطلبة المتقدمين للإمتحانات 49 ألفا و682 طالبا وطالبة بالثانوية العامة بمدارس المحافظة، منهم 27 ألفا و252 طالبا وطالبة بالقسم العلمي "علوم" و6630 طالبا وطالبة بالقسم علمي "رياضة"، و14 الفا و381 طالبا وطالبة بالقسم الأدبي، و419 طالبا وطالبة دبلومة يؤدون الامتحان أمام 149 لجنة بـ17 إدارة تعليمية.

وأشار على عبد الرؤوف، إلى انتهاء مديرية التربية والتعليم من كافة الاستعدادات لجان الامتحان وجاهزية 149 لجنة المنتشرة بمدن وقرى المحافظة التابعة لـ17 إدارة تعليمية، مع استمرار أعمال التعقيم والتطهير وتوفير المطهرات، والإضاءة الجيده وإضافة لمتطلبات السلامة المهنية، فضلا عن توفير الجو الهادئ لهم.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إن تم الانتهاء من تجهيز 37 استراحه خصصتها المديرية لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والمعاونين المنتدبين للعمل بلجان الامتحانات بالمحافظة، وتم التشديد على مشرفي الاستراحات بتذليل العقبات والعمل على توفير الإقامة المريحة اللائقة بمكانة المعلم وضيوف المحافظة وتجهيزها بالأثاث ووسائل الراحة اللازمة والخدمات المعاونة، ومراعاة قرب موقعها من لجان الامتحانات.

وأكد "عبد الرؤوف"، على إنهاء الاستعدادات اللازمة لضمان سير الامتحانات بسهولة ويسر وتذليل ما يعترضها من معوقات وتوفير الأجواء الآمنة للطلاب والالتزام بالقرارات والتعليمات والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، وتكثيف أعمال تعقيم وتطهير مقار اللجان قبل وبعد الامتحانات وتوافر الإنارة الكافية والبديلة حال انقطاع التيار الكهربائي.

وأشار على عبد الرؤوف، إلى أنه تم الاطمئنان على وسائل التهوية اللازمة داخل اللجان مع تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية للمتابعة والتنسيق مع الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية لتذليل أي عقبات وحل المشكلات فور حدوثها.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أنه تم عقد برتوكول تعاون مع وكيل وزارة الصحة بتوفير طبيب أو زائرة صحية داخل كل لجنه امتحانيه والتأكيد على التباعد والمسافات البينية الآمنة بين الطلاب داخل اللجان، كما تم التنسيق مع الجهات المعنية على تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات ومنع تكدس أولياء الأمور والطلاب بمحيط المدارس التي بها لجان طوال فترة الامتحانات.

وأكد "عبد الرؤوف"، تم عقد بروتوكول تعاون مع مديرية أمن الدقهلية لتأمين صناديق أوراق الامتحانات وتأمين اللجان الامتحانيه خلال امتحانات الثانوية العامة، وذلك لحماية الطلاب، مع عدم السماح لذويهم بالتواجد في حرم اللجان ومنع التجمعات فضلا عن منع محاولات الغش من خارج اللجان.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية أنه جرى التنسيق مع رئيس لجنه إدارة الثانوية العامة أسامة الوكيل، على توفير كواشف حرارية لقياس درجة حرارة الطلاب قبل الدخول للامتحان وتوفير الكمامات والمطهرات على أبواب اللجان، ضمانا لسلامة الطلاب.