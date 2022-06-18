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تعليم الجيزة تعلن فتح باب التحويلات إلكترونيا أول يوليو حتى 15 أغسطس

السبت، 18 يونيو 2022 04:46 م
تعليم الجيزة تعلن فتح باب التحويلات إلكترونيا أول يوليو حتى 15 أغسطس اجتماع مجلس الأمناء والأباء والمعلمين بمحافظة الجيزة
كتب محمود طه حسين

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اجتمع مجلس الامناء والاباء  والمعلمين بمحافظة الجيزة برئاسة بدوي علام رئيس المجلس وأشرف سلومة مدير مديرية التعليم بالمحافظة.
 
وأعلن المجلس استعداده لتقديم  كافة سبل الدعم  والمساندة لمديرية التعليم  بقيادة  أشرف  سلومة وكيل  الوزارة استعدادات الادارات لامتحانات الثانوية العامة.
 
قال سلومة، إنه تم الانتهاء من تسليم المدارس المخصصة لرؤساء اللجان   كما تم المرور على جميع مدارس الادارات والتأكد من جاهزيتها وتوافر المراوح والمياه المثلجة  واتخاذ  الإجراءات الاحترازية والتعقيم باللجان،  مؤكدا  أنه  لا توجد إية  مشاكل حتي الآن فيما يتعلق  بتجهيز جميع اللجان
 
وشكر سلومة، رؤساء مجالس الأمناء على مجهوداتهم، موضحا  أنه تم التنسيق بين المديرية والمجلس فى ضرورة  مرور  رؤساء مجالس الآباء  بالمدارس والادارات  للتأكد  من تعقيم اللجان ومرروهم على اللجان بصفة يومية لإزالة أى عقبات أمام الطلاب، موضحا أنه تم إصدار قرار  بالسماح  لكافة  مديرى المدارس ببيع البطاقات الصحية داخل مدارسهم  مقابل 20 جنيه فقط  للبطاقة الواحدة  منعا  لاستغلال  أولياء الأمور  المتقدمين  لالحاق أبنائهم  بالمدارس  من  جانب  المكتبات  الخاصة  ومحترفي استغلال  المواقف.
 
وأكد  المجلس أنه لن  يسمح  لاحد مهما كان  باستغلال  أولياء  الامور  بعدما  وصلت المعلومات  تؤكد  أن مكتبات  القطاع الخاص  المحيطة بالمدارس تبيع  البطاقة الصحية مقابل  100 جنيه فى حين أن  ثمنها الأصلى 20 جنيه وشدد المجلس  على دور مجالس الاباء فى حصر المكتبات التى تبيع البطاقات والابلاغ عنها، كما أعلن مدير المديرية   أنه سيتم فتح  باب التحويل  إلكترونيا  اعتبارا  من أول  يولية المقبل  وحتي  منتصف  أغسطس.
 

التربية والتعليم

فتح باب التحويلات

ثمن البطاقة الصحية

اخبار مصر



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