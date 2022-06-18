اليوم السابع
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السبت، 18 يونيو 2022 05:21 ص
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تعرف على مزايا محطة قطارات الصعيد بالجيزة

السبت، 18 يونيو 2022 05:00 ص
تعرف على مزايا محطة قطارات الصعيد بالجيزة قطار - أرشيفية
كتب ـ سيد الخلفاوى

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تواصل وزارة النقل إنشاء محطة قطارات الصعيد في الجيزة، والتي تعمل على خدمة المواطنين في الصعيد، وفى النقاط التالية نستعرض اهم مواصفات المحطة الجديدة. 
 
ـ المحطة ستكون مكيفة الهواء في كافة طوابقها وبها خدمة واي فاي. 
ـ مكان المحطة هو التقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر، ويكون منها السد العالي – الإسكندرية – إمبابة – المناشي- القباري.
ـ يوجد وسائط نقل متعددة متصلة بالمنطقة، فيما تعتمد على 4 محاور رئيسية تسهل نقل الحركة منها وإليها.
ـ موقع المحطة استراتيجي يربط المحطة مع وسائل النقل المختلفة.
ـ المحطة ستكون ذكية تبادلية ذات طابع فرعوني.
ـ المحطة تضم العديد من الخدمات ويوجد بها شاشات إرشادية للراكب.
ـ يوجد بوابات تذاكر إلكترونية وماكينات TVM ‏وكاميرات مراقبة.
ـ محطة القطار تقع في منطقة وسطية بين محطتي سكك حديد رمسيس والجيزة
 

محطة بشتيل

محطة قطارات الصعيد

السكة الحديد



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