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تعرف على سيناريوهات تأمين مباراة الأهلى والزمالك غدا

السبت، 18 يونيو 2022 09:53 ص
تعرف على سيناريوهات تأمين مباراة الأهلى والزمالك غدا مباراة الأهلى والزمالك- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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سيناريوهات عديدة وضعها رجال الأمن لتأمين لقاء القمة بين الأهلي والزمالك غدا الأحد، باستاد الأهلي والسلام، في اللقاء المؤجل من الأسبوع العشرين لمسابقة الدوري الممتاز، حيث ارتكزت الخطة الأمنية على وضع العديد من السيناريوهات للتعامل مع كافة المواقف، وخلق أجواء آمنة للجميع. 
 
وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية غرف عمليات لتأمين المباراة، وتأمين دخول وخروج الجماهير وممرات اللاعبين، ووضعت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية خطة لتأمين طاقم التحكيم الأجنبي الذي سيدير المباراة بقيادة الإسباني خوسيه لويس مونويرا.
 
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى والزمالك فى الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.
 
ويستعيد فريق الأهلى جهود لاعبيه الدوليين في مباراة القمة، وعلى رأسهم محمد الشناوى وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعمرو السولية ومحمد مجدى أفشة وبيرسى تاو وعلى معلول، فيما يستمر غياب أكرم توفيق وعمار حمدى وميكيسونى بسبب الإصابة.

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