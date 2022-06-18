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ترقيم لجان امتحانات الثانوية العامة ووضع كشوف مناداة الطلاب

السبت، 18 يونيو 2022 11:16 ص
ترقيم لجان امتحانات الثانوية العامة ووضع كشوف مناداة الطلاب امتحانات الثانوية العامة - أرشيفية
كتب ـ محمود طه حسين

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انتهى رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة من ترقيم اللجان الفرعية داخل المدارس ووضع كشوف المناداة للطلاب ودليل اللجان، إضافة إلى تجهيز المدارس لاستقبال الطلاب مع بداية الامتحانات 20 يونيو الجارى.
 
وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، عقد اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية عبر الفيديو كونفرانس، الأسبوع الماضي، لإعلان التعليمات النهائية الخاصة بأعمال اللجان بامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/ 2022، والتي من المقرر أن تبدأ 20 يونيو الجاري، بحضور الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين وعدد من قيادات الوزارة. 
 
وقال الدكتور طارق شوقي، إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 آلاف و992 طالبا/طالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات".
 
وأضاف الوزير، أن كتيب المفاهيم سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، مؤكدًا بضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلك لأنه ليس مسموح للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.
 
 
 

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