تداول 9054 طن بضائع عامة ومتنوعة موانئ البحر الأحمر

السويس - فريق المحافظات

سجلت هيئة موانئ السويس والبحر الأحمر ارتفاعاً اليوم فى حركة تداول البضائع العامة والشاحنات بموانيها المختلفة.

وقال اللواء محمد عبد الرحيم حميد رئيس الهيئة فى بيان إعلامى أنه تم تداول 9054 طن بضائع عامة متنوعة و545 شاحنة و88 سيارة ملاكى وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 9 سفن.

وأضاف أن إجمالى حركة الصادرات بلغ تداول 6549 طن بضائع عامة ومتنوعة، و263 شاحنة، و25 سيارة، كما بلغ إجمالى حركة الواردات تداول 2505 طن بضائع عامة ومتنوعة، 282 شاحنة، و63 ملاكى.

وقال أن ميناء سفاجا السفينة عمان بإجمالى 24 شاحنة بحمولة 312 طن بضائع عامة ومتنوعة 57 ملاكى و8 شاحنة فارغة والسفينة الحرية بإجمالى 74 شاحنة بحمولة 1706 طن بضائع عامة ومتنوعة و9 شاحنة فارغة كما تم مغادرة السفينة عمان بإجمالى 27 شاحنة بحمولة 490 طن بضائع عامة ومتنوعة 8 ملاكى و4 شاحنة فارغة والسفينة الحرية بإجمالى 74 شاحنة بحمولة 2116 طن بضائع عامة ومتنوعة و8 ملاكى والسفينة امل بإجمالى 101 شاحنة بحمولة 2593 طن بضائع عامة ومتنوعة و8 ملاكى و2 شاحنة فارغة

واستقبل ميناء نويبع العبارة سيناء والعبارة بريدج بإجمالى 24 شاحنة بحمولة 390 طن بضائع عامة و97 طن ترانزيت إلى ليبيا و6 ملاكى و68 شاحنة فارغة وتم مغادرة العبارة سيناء والعبارة بريدج بإجمالى 55 شاحنة بحمولة 1350 طن بضائع عامة و1 ملاكى.وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 869 راكبا بموانيها.