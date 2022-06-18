تحرير 31 محضرا ومخالفة فى حملة تموينية بالقنطرة شرق بالإسماعيلية

الإسماعيلية – السيد فلاح

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية حملاتها الرقابية على المحلات التجارية والمخابز البلدية فى مدينة القنطرة شرق وتوابعها، بالتعاون والتنسيق مع مباحث التموين والرقابة التموينية وتموين المركز.

وقال حامد إبراهيم حامد، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية، إن الحملة أسفرت عن ضبط وتحرير 31 محضرًا ومخالفة تموينية، وذلك فى نطاق القنطرة شرق والمدينة الجديدة ومنطقة جلبانة، وتمثلت تلك المخالفات فى 10 محاضر عدم نظافة أدوات العجن، و10 محاضر عدم إعطاء بون للمواطنين، و8 محاضر عدم وجود لوحة مواعيد، ومحضرين لإنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر للمطحن الكائن بالقنطرة شرق لإنتاجه شكائر دقيق بها نقص فى الموازين.

ونفذت الحملة تحت إشراف حامد إبراهيم حامد، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية، والمهندس راضى عمار، رئيس مجلس مدينة القنطرة شرق، وبمشاركة المهندس محمد عودة، مدير إدارة تموين القنطرة شرق، والمهندس حامد مغاورى، وهبة على وأحمد صابر وسومة إبراهيم مفتشى التموين.