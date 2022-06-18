تجديد حبس قاتل جاره فى مشاجرة بالقنطرة غرب بالإسماعيلية 15يومًا

الإسماعيلية - السيد فلاح

قررت نيابة القنطرة غرب في محافظة الإسماعيلية، تجديد حبس "محمد.م"، الشهير بأبو علي المنياوي، عامل بناء، 15 يومًا، لاتهامه بقتل جاره عامل بمدرسة في مشاجرة، لخلافات الجيرة بينهم، في عزبة أبو صبيح، التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية.

وكان قد أقدم عامل بناء في الخمسينات من عمره، على قتل جاره عامل في مدرسة، في الخمسينات أيضًا من عمره، لخلافات الجيرة بينهما، في عزبة أبو صبيح، التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، وعقب الحادث، انتقل رجال مباحث مركز شرطة القنطرة غرب، برئاسة المقدم، محمد سكر، إلي مكان الواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارة إسعاف نقلت جثمان الضحية إلي مشرحة مستشفى القنطرة غرب تحت تصرف النيابة العامة، وألقت مباحث القنطرة غرب القبض علي المتهم.

وكان قد تلقي اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، أخطارًا من المقدم محمد سكر، رئيس مباحث مركز شرطة القنطرة غرب، يفيد بنشوب مشاجرة بين أسرتين جيران في عزبة أبو صبيح، التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب، لخلافات الجيرة، وأسفرت المشاجرة، عن مقتل أحمد فتحي الشهير بابو هاني، 53 عامًا، عامل بمدرسة الصنايع بنات بالقنطرة غرب، علي يد جاره "محمد.م"، الشهير بأبو علي المنياوي، عامل بناء، وانتقل رجال المباحث وتم إلقاء القبض على المتهم وتم عرضه على النيابة العامة، والتي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتم تجديد حبسه 15 يومًا آخرين.

وكشفت التحريات الأولية في الحادث، أن زوجة الضحية، أشعلت النيران في بعض القمامة في الشارع، أمام منزلهم، وتشاجر معها جيرانهم بسبب هذه الواقعة، مما تسبب في إصابة زوجة الضحية بجرح غائر في الرأس، ثم عاد الأسرتين للمشاجرة مرة أخري، وتعرض الضحية للضرب بعصا خشبيا، توفي بعدها، ويعاني الضحية من مرض في القلب، لذلك أمرت النيابة العامة بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.