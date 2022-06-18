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تبون وماكرون يجددان رغبتهما في تطوير العلاقات الثنائية بين فرنسا والجزائر

السبت، 18 يونيو 2022 03:03 م
تبون وماكرون يجددان رغبتهما في تطوير العلاقات الثنائية بين فرنسا والجزائر تبون
كتب عبد الوهاب الجندى

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أجرى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأكد الطرفان عزمهما على تعميقها، خاصة مع تقارب وجهتَيْ نظر الرئيسين، وتوافقهما الكبير، على دفع هذه العلاقات إلى مستوى متميز، لا سيما بعد إعادة انتخاب الرئيس ماكرون، لعهدة جديدة.

وسمح الاتصال الهاتفي، باستعراض عدة ملفات، على رأسها ملفَّا الساحل والوضع في ليبيا، إضافة إلى قضايا إقليمية ودولية، ذات الاهتمام المشترك.

وحسب بيان للرئاسة الجزائرية، فقد تطرق الطرفان خلال المكالمة الهاتفية، إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.

 


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