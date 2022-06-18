بيتكوين تنهار.. العملة المشفرة تنخفض لأقل من 20 ألف دولار لأول مرة منذ 2020

كتب محمد جمال

لأول مرة منذ أواخر 2020، انخفض سعر عملة "بيتكوين" إلى أقل من 20 ألف دولار، اليوم السبت، فى إشارة جديدة إلى تزايد عمليات بيع العملات المشفرة، بحسب "روسيا اليوم".

وتراجعت "بيتكوين"، العملة المشفرة الأكثر شيوعا، إلى ما دون العتبة ذات الأهمية النفسية، حيث انخفضت بنسبة 9 بالمائة إلى أقل من 19 ألف دولار، حسبما أفاد موقع "كوين ديسك" الإخباري المعني بالعملات الرقمية.

يشار إلى أن آخر مرة كانت فيها عملة "بيتكوين" عند هذا المستوى في نوفمبر 2020، عندما كانت في طريقها إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند نحو 69 ألف دولار.

وفقدت "بيتكوين" الآن أكثر من 70 بالمائة من قيمتها منذ وصولها إلى تلك الذروة.

وتعرضت "إيثريوم"، وهي عملة مشفرة أخرى متبعة على نطاق واسع والتي كانت تتراجع في الأسابيع الأخيرة، إلى تراجع مماثل السبت.

ويعد هذا أحدث مؤشر على الاضطراب في صناعة العملات المشفرة، وسط اضطراب أوسع نطاقا في الأسواق المالية.

ويقوم المستثمرون ببيع الأصول ذات المخاطر العالية لأن المصارف المركزية ترفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المتسارع.

وأدت سلسلة من الانهيارات المشفرة إلى محو عشرات المليارات من الدولارات من أصول المستثمرين وأثارت دعوات عاجلة لتنظيم الصناعة الحرة.

وقالت منصة "سلسيوس نتورك" لإقراض العملات المشفرة هذا الشهر إنها أوقفت مؤقتا جميع عمليات السحب والتحويلات، مع عدم وجود ما يشير إلى متى ستمنح عملاءها البالغ عددهم 1.7 مليون، حق الوصول إلى أموالهم.

وانهارت "ستيبل كوين تيرا" الشهر الماضي، ما أدى إلى محو عشرات المليارات من الدولارات في غضون ساعات.