بوتين: روسيا مهتمة باستقرار أرمينيا

وكالات

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده تتفهم كل ما يحدث في أرمينيا وتهتم باستقرار الوضع هناك.

جاء ذلك خلال لقائه الجمعة مع رئيس أرمينيا فاهاجان خاتشاتوريان.

وقال الرئيس الروسي - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الجمعة - "نتفهم كل ما يحدث اليوم في أرمينيا وحولها.. نحن مصممون على تطوير علاقات الشراكة بيننا".

وأعرب بوتين عن اهتمام بلاده بأن يكون الوضع في البلاد مستقرا ويضمن التنمية التقدمية، لافتا إلى أن أرمينيا حليف استراتيجي لروسيا التي تقدر ذلك.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قال، خلال تصريحات الأسبوع الماضي، "إن هناك كثيرين ممن يريدون اختبار العلاقات بين روسيا وأرمينيا، لكن مثل هذه المحاولات محكوم عليها بالفشل".