انهيار جزء من منزل قديم غير مأهول بالسكان فى إمبابة

كتب بهجت أبو ضيف

شهدت منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، انهيار جزء من منزل غير مأهول بالسكان، مكون من طابقين، ولم يسفر الانهيار عن ضحايا، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لشرطة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بتعرض منزل مكون من طابقين لانهيار جزء منه، بحى إمبابة.

توصلت تحريات رجال المباحث، ومعاينة الأجهزة المختصة، أن المنزل مكون من طابقين، غير مأهول بالسكان، ولم يتسبب فى أى إصابات.

تم تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة، وبيان تأثرها من الانهيار من عدمه، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.