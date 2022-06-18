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انفجار فى مخزن للذخيرة الحية تابع للجيش الموريتانى

السبت، 18 يونيو 2022 04:40 م
انفجار فى مخزن للذخيرة الحية تابع للجيش الموريتانى انفجار - أرشيفية
كتب محمد جمال

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أفاد الجيش الموريتانى، أمس الجمعة، بوقوع انفجار في مخزن للذخيرة الحية تابع له في مدينة بوجى بولاية لبراكنة، وفي بيان له، أوضح الجيش الموريتاني أن "الانفجار وقع فى مخزن للذخيرة تابع للكتيبة 71 في مقاطعة بوكي، بالمنطقة العسكرية السابعة".

وأكد البيان أن "الانفجار لم يتسبب فى أضرار بشرية"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول أسباب الانفجار ولا عن الخسائر المادية التي خلفها.

يذكرأن، سجلت وزارة الصحة الموريتانية، 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الــ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين منذ بدء تفشي الوباء في البلاد إلى 59 ألفا و275 مصابا.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفى، أنه خلال نفس الفترة لم يتم تسجيل أي حالات وفاة، ليستقر إجمالي عدد حالات الوفاة عند 982 حالة، وشفاء 14 مصابا ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 58 ألفا و185 حالة.


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الجيش الموريتانى

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