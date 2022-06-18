انطلاق المرحلة الرابعة لقوافل الوديان الثقافية براس سدر للقبائل.. صور

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

تنطلق اليوم السبت المرحلة الرابعة من القوافل الثقافية لقصور الثقافة من مدينة راس سدر، والتي بدأت فعالياتها بالتوازي مع مدينة دهب ثم نويبع وشرم الشيخ وتنتهى المرحلة الرابعة فى مدينة ابوزنيمة حيث بدأت من اليوم السبت 18 يونيو 2022م لتختتم الفعاليات الادبية والفنية مع منتصف الاسبوع القادم

ومن خلال التجمعات البدوية لقبائل العليقات والحويطات والترابين بضواحي راس سدر بدأت فعاليات برنامج القافلة بمعرض نتاج الورش السابقة ثم ورشة حكي شعبي للأطفال من مواهب أبناء وأطفال قبائل راس سدر وكان عدد المستفيدين 110 طفل حضروا تدريب الورش الفنية للرسم والموسيقى والقاء الشعر واكتشاف المواهب

إلي جانب ورش المرأة والتى تضمنت ورشة تفصيل عبايه سيناوي وكان عدد المستفيدين 20 سيدة وذلك بالمشغل الخاص بنادي المرأة بمكتبة الشباب والطفل براس سدر .. بالإضافة إلى ورشة كروشية وورشة نول وتريكو

كما اقيمت ‏ ورشه اعاده تدوير (تصنيع عرائس ماريوت من زجاجات المياه والاكواب الورقيه الفارغة) أعقبها اقيمت ورشه اكتشاف مواهب في الغناء والقاء الشعر شارك فيها نفس عدد الاطفال وبعد ذلك تم تجميع الاطفال ، وعلي جانب آخر تم تدريب مشروع فريق كورال بيت ثقافة راس سدر

وذلك من خلال فريق العمل ببيت ثقافة راس سدر طارق ومحمد مليجى وآمال هويمل خميس وهايدى انيس ميخائيل وخضر صبحى على ومحمد السيد قاسم و الشاعر رافت يوسف

يأتى هذا ضمن خطة اقليم القناة وسيناء الثقافي فى الوصول بالمنتج الثقافي لجميع اهالينا بسيناء مع تقديم الدعم الكامل من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة وإقليم القناة وسيناء الثقافي وتحت اشراف المحاسب على حمادة رئيس مجلس مدينة راس سدر

ياتى هذا بعد نجاح الاسابيع الثلاث السابقة خلال شهرى مايو ويونيو بجنوب سيناء لقوافل دهب ونويبع وابوزنيمة وابورديس وبدعم كامل من وزيرة الثقافة الفنانة ايناس عبد الدايم ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة صرح بذلك الكاتب محمد نبيل محمد رئيس اقليم القناة وسيناء الثقافى



لاطفال أثناء ورشة تصنيع العرائس (6)



لاطفال أثناء ورشة تصنيع العرائس (1)



لاطفال أثناء ورشة تصنيع العرائس (2)



لاطفال أثناء ورشة تصنيع العرائس (3)



لاطفال أثناء ورشة تصنيع العرائس (4)