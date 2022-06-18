انتبه.. ألم الذراع يشير لإصابتك بمرض خطير

كتبت - ميرفت رشاد

ألم الذراع شائع إلى حد ما ويمكن أن يكون نتيجة إصابة أو إجهاد، ولكنه قد يشير إلى شيء أكثر خطورة، كلما تمكنت من حل مشكلة الألم مبكرًا، فقد تمنع حدوث المزيد من الإصابات وأسرعت في استعادة صحتك، وفى السطور المقبلة سنوضح خمس طرق يمكن أن تدل على أن ألم ذراعك مرضًا خطيرًا، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

1-آلام الذراع و فيروس كورونا

تظهر الدراسات أن الألم المستمر في الذراعين والساقين يمكن أن يكون علامة على استمرار أعراض كورونا، حيث يتعافى العديد من المرضى الذين يعانون من الاضطرابات العضلية الهيكلية المرتبطة بـ كورونا، ولكن بالنسبة لبعض الأفراد، تصبح أعراضهم خطيرة، وتثير قلق المريض بشدة أو تؤثر على نوعية حياتهم، ما يدفعهم إلى إجراء الأشعة التصويرية لمعرفة ما إذا كانت آلام العضلات والمفاصل المرتبطة بـ كورونا، على سبيل المثال، ليست مجرد آلام في الجسم تشبه ما نراه من الإنفلونزا.

2 -آلام الذراع ومرض السكري:

يقول الأطباء إن ألم الذراع يمكن أن يكون علامة على اعتلال الأعصاب المحيطية السكري، إن آلام الأعصاب السكرية أو" الأعصاب التالفة "ناتجة عن إصابة أو مرض، إن تقييد تدفق الدم إلى الأعصاب التالفة يؤدي إلى ألم مزمن ويمكن لألم الأعصاب أن يجعل القيام بأبسط الأشياء مؤلمًا للغاية.

3 -آلام الذراع والجلطات الدموية

يمكن أن يكون الألم أو التورم في الذراع علامة على تجلط الدم، تتشكل معظم جلطات الدم في الساق ، ولكنها يمكن أن تتطور أيضًا في الأوعية الدموية لذراعك ، خاصة إذا كان لديك قسطرة طبية أو إذا أجريت مؤخرًا عملية جراحية في ذراعك أو رقبتك أو صدرك .

4 -آلام الذراع وسرطان الرئة

قد يكون ألم الذراع والكتف علامة على الإصابة بسرطان الرئة، وفقًا لما قاله أخصائي علاج الأورام بالإشعاع الحاصل على شهادة البورد جاري لارسون، دكتوراه في الطب: "لقد عالجت مريضين في الأشهر القليلة الماضية كان سرطان الرئة مصابًا بألم في الكتف، لقد رأيت عددًا لا يحصى من المرضى خلال مسيرتي المهنية يعانون من آلام في الكتف لأن السرطان انتشر إلى الكتف (لوح الكتف) أو عظم العضد (عظم الذراع العلوي) - أو إلى العمود الفقري عند المستوى الذي تنتقل فيه الأعصاب إلى الكتف".

5 -آلام الذراع والنوبات القلبية

يقول الأطباء إن الألم في الذراع اليسرى علامة معروفة على الإصابة بنوبة قلبية، الألم الذي ينتشر في الفك أو الظهر أو الرقبة أو الذراعين قد يشير إلى حالة قلبية ، خاصة إذا كان من الصعب تحديد الأصل، وفقًا لما ذكرته أخصائية أمراض القلب ليزلي تشو وكليفلاند كلينك، قد تشعر بألم، ولكن لا توجد آلام عضلية أو مفصلية محددة، إذا بدأ الانزعاج أو ازداد سوءًا عند إجهاد نفسك، ثم توقف عند التوقف عن ممارسة الرياضة، فيجب عليك أيضًا فحصه."