النيابة تستعجل تقرير لجنة الحي الخاص بمعاينة عقار الوايلي المنهار

كتب سليم على

استعجلت نيابة الوايلى الجزئية، تقرير لجنة من حى الوايلى، حول معاينة العقار المنهار المكون من 5 طوابق بحارة حسين شاهين في تقاطع شارع طور سيناء مع شارع الشيخ قمر بمنطقة الظاهر التابعة لدائرة قسم الوايلى، لاستكمال التحقيقات.

وكانت قوات الإنقاذ البري التابعة للحماية المدنية، انتشلت 6 جثث لأشخاص من أسفل أنقاض المنزل المنهار بمنطقة الوايلي، ونقلتهم سيارات الإسعاف للمستشفى.

وكانت غرفة العمليات المركزية قد تلقت بلاغًا بانهيار عقار مكون من أرضى و 5 طوابق، وعلى الفور تم قطع المرافق عن العقار المنهار، وإخلاء العقارات المجاورة له إخلاءً احترازيًا لحين انتهاء معاينة اللجنة الهندسية ورفع الأنقاض.