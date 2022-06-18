النيابة تتحفظ على 5 أطنان زيوت معدنية مجهولة المصدر داخل مخزن بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 5,46 طن زيوت معدنية، داخل مخزن، بدون مستندات، مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها قبل بيعها بالأسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مخزن لتجارة الزيوت المعدنية بدون ترخيص، لحيازته كميات كبيرة بدون مستندات مجهولة المصدر وغير صالح للاستخدام لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها قبل ترويجها بالأسواق مما تسبب ضررا علي صحة المواطنين.

تمت مداهمة المخزن، وألقي القبض علي المدير المسؤول وبتفتيشه عثر علي 5,46 طن زيوت معدنية، بدون مستندات مجهولة المصدر وغير صالح للاستخدام لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.