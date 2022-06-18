القوى العاملة: البت فى التظلم من نتيجة انتخابات مجالس إدارة 15 نقابة عامة اليوم

كتبت آية دعبس

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات المنظمات النقابية العمالية ، أن اليوم السبت البت في التظلم من نتيجة انتخابات مجالس إدارة 15 نقابة عامة .

وتشمل هذه النقابات: العاملين بالمرافق العامة ، والبريد ، والبترول ، والخدمات الصحية، والعلوم الصحية، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج ، والاتصالات، والنقل العام، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية ، والسكة الحديد، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف.

ومن المقرر أن يتم البت في التظلم اليوم السبت ، وإيداع الأوراق غدا الأحد الموافق 19 يونيو الجاري .

وأكد وزير القوي العاملة ، أن الوزارة حريصة على تنظيم العملية الانتخابية للمنظمات النقابية، حيث شكلت لجنة عليا مشرفة عليه برئاسته، تتابع العملية الانتخابية على مدار 24 ساعة، من خلال غرفة مركزية بديوان الوزارة، وغرف متابعة تابعة لها بمديريات القوى العاملة علي مستوى 27 محافظة .