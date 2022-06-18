القومى للمرأة ينظم ورشة عمل عن المساواة بين الجنسين

كتب ـ محمود راغب

نظم المجلس القومي للمرأة ورشتى عمل بالتعاون مع مركز بصيرة ، بعنوان " توفير البيانات المصنفة والمؤشرات التي تراعي منظور المساواة بين الجنسين"، والتي تأتى في إطار مشروع "زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر" الذي ينفذه المجلس بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور الدكتور ماجد عثمان عضو المجلس والرئيس التنفيذي لمركز بصيرة، وصفاء حبيب مدير عام الادارة العامة للعلاقات العامة و المراسم بالمجلس ، والدكتورة حنان جرجس نائب الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة ، واستهدفتا عددا من ممثلي الوزارات التي تعمل في مجال تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، وتأتى ورشتى العمل ضمن أربعة ورش عمل تستهدف جميع الوزارات، ومن المزمع عقدها خلال الفترة القادمة.

وأكد الدكتور ماجد عثمان، أن ورش العمل تستهدف تفعيل مرصد المرأة المصرية عبر توفير المؤشرات الخاصة بتمكين المرأة في المحاور المختلفة للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، بهدف تحديد احتياجاتهم من البيانات والمؤشرات المصنفة حسب النوع وذلك بالوزارات المعنية ، ومناقشة المؤشرات التي يمكن حسابها من البيانات المتوافرة لدى تلك الوزارات والتي يمكن استخدامها في حساب مؤشرات مصنفة حسب النوع، مؤكدا أهمية وجود تلك البيانات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، وأهمية توظيفها لسد الفجوات ورصد و تتبع التقدم المحرز فى تنفيذ الاستراتيجية.

فيما تحدثت صفاء حبيب عن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والتي أقرها رئيس الجمهورية عام 2017 ، واشارت إلى محاورها الأربعة وأوضحت أن إطلاق "مرصد المرأة المصرية" جاء لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية، ومن هذا المنطلق يتعاون المجلس القومي للمرأة مع مركز بصيرة للمساهمة في تنفيذ الأنشطة الخاصة بالحزمة الأولي من المكون الثالث لمشروع "زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر"، والتي تحمل عنوان "البيانات المصنفة وتبادل المعرفة"، والتي تركز علي تحقيق استفادة المرأة من الخدمات العامة التي تراعي منظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من خلال الاعتماد علي البيانات والمعلومات وتبادل المعرفة في مجال تمكين المرأة.

واستعرضت الدكتورة حنان جرجس مرصد المرأة المصرية وأهدافه في متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأةالمصرية 2030، وأشارت الى جميع إصداراته ، موضحة أن تلك الإصدارات تمت من خلال مسوح عمل واستطلاعات الرأي، كما يحتوي المرصد علي أوراق السياسات باللغه العربية والانجليزية.

وتضمنت ورشة العمل تقسيم ممثلي الوزارات الى مجموعات عمل حول احتياجات كل وزارة من البيانات المصنفة و المراعاة للمساواة بين الجنسين، وحول البيانات المتاحة في الوزارات التي يمكن تصنيفها حسب النوع الاجتماعي.