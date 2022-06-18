القوات العراقية تقتل 15 داعشيا في عمليات أمنية نوعية خلال اليومين الماضيين

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أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم السبت مقتل 15 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي في عمليات أمنية نوعية استباقية خلال اليومين الماضيين.

وأكد اللواء تحسين الخفاجي المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة ـ في تصريح لقناة الإخبارية العراقية اليوم ـ إنه بتكثيف القوات الأمنية لعملياتها النوعية والاستباقية ضد عناصر التنظيم الإرهابي تمكنت من قتل 15 داعشيا بينهم قياديون في التنظيم يشغلون مناصب من بينها والي دجلة وصلاح الدين والمسؤول المالي لداعش.

وأضاف اللواء الخفاجي أن التنسيق العالي المتواصل ودقة معلومات الاستخبارات العسكرية أدت إلى مقتل قيادات في التنظيم وهو ما يمثل تطورا في العمل النوعي ضد التنظيمات الإرهابية.