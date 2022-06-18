القبض على هارب من 52 حكما قضائيا بـ 55 سنة حبس

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بكفر الشيخ، مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 52 حكما قضائيا، والمقضى فيها بمدد حبس بلغت 55 سنة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

وأكدت المعلومات قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة الرياض بكفر الشيخ، والمطلوب التنفيذ عليه فى 52 حكما "جزئيا" فى قضايا "تبديد"، والمقضى فيها بمدد حبس بلغت (55 سنة) وكفالات مالية مستحقة، بتردده على محل إقامته على فترات متباعدة خشية ضبطه، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته بالأحكام الصادره ضده أقر بصحتها فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.