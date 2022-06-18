القبض على مواطن اختلق مشهدا تمثيليا بالتخلص من حياته بسبب خلافات أسرية

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن حقيقة تداول مقطع فيديو، يتضمن قيام أحد الأشخاص بالقفز في المجرى المائى لنهر النيل، بسبب حرمانه من رؤية أولاده.

بالفحص تبين عدم صحة ما تضمنه مقطع الفيديو من إدعاءات، وقيام الشخص المشار إليه بافتعال الواقعة، وادعاء الانتحار بالاشتراك مع (7 أشخاص "بينهم 3 سيدات"، أمكن ضبطهن، وبمواجهة المذكور قرر انفصاله عن زوجته منذ عدة أشهر وعدم تمكنه من رؤية أطفاله، فاختمرت فى ذهنه فكرة ادعاء الانتحار على النحو المشار إليه للضغط على زوجته ودفعها للتراجع عن موقفها، فقام بالاتفاق مع أحد المتهمين لتصويره حال قيامه بتوجيه رسالته والقفز عقب ذلك من أعلى الكوبرى على أن يقوم (3) من المتهمين "لأحدهم مراكب أسفل الكوبرى" بانتظاره أسفل الكوبرى لإنتشاله من المياه "نظير مبلغ مالى" ، والإتفاق مع إحدى المتهمات ووالدتها لعمل مونتاج ونشر الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعى، وضُبط بحوزتها الهاتف المستخدم فى التصوير، كما قام بالإتفاق مع والدته على إرتكابه الواقعة وإعطائها بعض الأوراق كوصية له والتى قامت بدورها بإخطار أشقائه بالعثور على تلك الأوراق أمام المنزل لإيهامهم بإقدامه على الإنتحار.