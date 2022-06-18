اليوم السابع
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القابضة للكهرباء تناشد المواطنين الإبلاغ عن سارقى التيار

السبت، 18 يونيو 2022 01:54 م
القابضة للكهرباء تناشد المواطنين الإبلاغ عن سارقى التيار وزارة الكهرباء
كتبت ـ رحمة رمضان

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ناشدت الشركة القابضة لكهرباء مصر المواطنين بضرورة الإبلاغ عن سارقى التيار سواء بالمنشآت السكنية أو التجارية، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لبلاغات سرقات التيار الكهربائي.

وأوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أن سرقات التيار الكهربائى من الممكن أن تكون سبب فى عودة الانقطاعات مرة أخرى، علاوة على التسبب فى حوادث الصعق الكهربائى و تذبذب وضعف التيار الكهربائى بسبب التحميل الزيادة على الموزعات الغى مخطط لها و الزيادة الكبيرة فى الأحمال عند التعاقد مع شركة توزيع الكهرباء.

وأشارت الشركة القابضة، إلى أن سرقات التيار الكهربائي تعرض السارق للحبس أو الغرامة المالية الكبيرة علاوة على تحمل ضعف قيمة الاستهلاك من الكهرباء التى تم سرقتها، بالإضافة إلى تلف الأجهزة الكهربائية وانقطاع الكهرباء خصوصًا فى فصل الصيف، مشيرة إلى أن الأموال التى تهدر بسبب سرقات التيار الكهربائى إذا تم تحصيلها تساهم فى تطوير الشبكة و استمرار التيار الكهربائي.

وطالبت الشركة القابضة للكهرباء، المواطنين بعدم السكوت عن لأن ذلك يخالف مصلحة وسلامة المواطن وأسرته، مطالبة بالابلاغ عن سرقات التيار و بدون تسجيل اى بيانات شخصية عن مقدم البلاغ من خلال الضغط على الرابط التالى: https://bit.ly/3Oo1noG

 

 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

الشركة القابضة لكهرباء مصر

سرقات التيار الكهربائي



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