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الشرطة الأمريكية تعتقل رجلا على صلة بهجوم مسلح ضد مسافرين بمطار سان فرانسيسكو

السبت، 18 يونيو 2022 02:01 م
الشرطة الأمريكية تعتقل رجلا على صلة بهجوم مسلح ضد مسافرين بمطار سان فرانسيسكو الشرطة الأمريكية - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلنت الشرطة الأمريكية، اعتقال رجل على صلة بالهجوم ضد عدد من المسافرين بسلاح حاد داخل مطار سان فرانسيسكو الدولي.

وقالت وسائل إعلام أمريكية، إنه يُعتقد أن الجاني قاد سيارته إلى المطار وتوجه إلى الصالة الدولية، قبل أن يسحب السلاح ويهاجم المسافرين.

وذكرت الشرطة أن ثلاثة رجال أصيبوا بجروح وخدوش بعد الهجوم على مطار سان فرانسيسكو الدولي مساء الجمعة بالتوقيت المحلي.

وقال مسؤولون إنهم عولجوا من إصابات طفيفة وتمكنوا من مواصلة سفرهم.

وقال مدير المناوبة بالمطار، راسل ماكي ، لوسائل إعلام محلية ، إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان المهاجم هو نفسه راكبًا.

وأضاف ماكي لصحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل: "لقد عولجوا من الخدوش الطفيفة ثم أطلق سراحهم" .

وقالت الشرطة إن المهاجم "تجول حول صالة المغادرة وسحب سلاحا ذا حداد" قبل أن يشن هجوما على ركاب قريبين.

 


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