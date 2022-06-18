السعودية: ضبط 15 ألفا و910 مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع

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أعلنت وزارة الداخلية السعودية، ضبط 15 ألفا و910 مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع في مناطق المملكة كافة، وترحيل 12 ألفا و882 مخالفا.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم السبت، أن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، خلال الفترة من 9 وحتى 15 من يونيو الجاري، أسفرت عن ضبط 15 ألفا و910 مخالفين، منهم 9 آلاف و784 مخالفًا لنظام الإقامة و3 آلاف و983 مخالفا لنظام أمن الحدود، وألفان و143 مخالفًا لنظام العمل.

وأشارت إلى أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 226 شخصًا، كما تم ضبط 57 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة، بالإضافة إلى 10 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ 73 ألفا و39 وافدًا مخالفًا منهم 69 ألفا و595 رجلاً، و3 آلاف و444 امرأة، فيما تمت إحالة 60 ألفا و27 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 3 آلاف و53 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 12 ألفا و882 مخالفًا.

وحذرت الداخلية السعودية من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء.