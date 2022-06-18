اليوم السابع
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السبت، 18 يونيو 2022 12:53 م
أكرم القصاص
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"الريف المصرى" تطلق مبادرة لتشجيع مشروعات الثروة الحيوانية بأراضى الـ1.5 مليون فدان

السبت، 18 يونيو 2022 12:32 م
"الريف المصرى" تطلق مبادرة لتشجيع مشروعات الثروة الحيوانية بأراضى الـ1.5 مليون فدان ماشية - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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أعلنت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف مليون فدان، عن إطلاق مبادرة جديدة لتشجيع مشروعات تنمية الثروة الحيوانية بأراضى المشروع.
 
أصدر اللواء عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، قرارًا بدعم الشركة لصغار المزارعين وصغار المستثمرين من مربى الثروة الحيوانية، وذلك بمشاركة "الريف المصرى الجديد" مع المنتفعين بالأراضى بنسبة 50% من تكاليف وقيمة رءوس الأغنام والماشية بمختلف أنواعها، بمشروعات المتنفعين وفقًا لحجم الجدية.
 
كما أكد عبد الوهاب حرص الشركة على دعم وتشجيع الاستثمارات فى كافة المجالات الزراعية والصناعية والخدمية بالمشروع، لافتاً إلى أن "شركة تنمية الريف المصرى الجديد" قد أطلقت بالفعل عدداً من المبادرات الداعمة لجهود صغار المزارعين والشباب من المنتفعين بأراضى مشروع ال 1.5 مليون فدان، على مدار الشهور الماضية، يأتى فى مقدمتها تقديم العديد من التيسيرات للشباب ولصغار المزارعين ولجموع المستثمرين فى أراضى مشروع المليون ونصف المليون فدان، وتوفير قروض ميسرة للمنتفعين بأراضيها من خلال بروتوكولات تعاون وقعتها مع عدد من البنوك الوطنية، وكذا توفير الأسمدة والتقاوى، فضلاً عن اللقاحات  السيادية لمربى الثروة الحيوانية بالمشروع، بافضل جودة وبأسعار رمزية تدعمها الشركة، بالإضافة إلى سلسلة التيسيرات التى أقرتها "الريف المصرى الجديد" فى أنظمة التقسيط والسداد على مدار العام الماضى.
 
 

الريف المصرى

البنوك

15 مليون فدان

الشباب



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