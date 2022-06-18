الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسى يستقبل ملك البحرين بمدينة شرم الشيخ السبت، 18 يونيو 2022 02:04 م الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك حمد بن عيسى العاهل البحرينى كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة شرم الشيخ، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك المملكة البحرينية. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. السيسي الرئيس السيسي ملك البحرين شرم الشيخ عاجل اليوم السابع بلس الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسي بقمة منتدى الاقتصاديات الكبرى حول الطاقة وتغير المناخ برعاية بايدن: ملتزمون بدعم وتعزيز جهود مواجهة تغير المناخ والتكيف مع آثاره السلبية.. مصر ستعمل خلال رئاستها لقمة المناخ على إيصال جميع الأصوات الجمعة، 17 يونيو 2022 05:41 م الرئيس السيسي يعلن عن شراكة مصرية أمريكية لتنظيم فعاليات حول التكيف فى أفريقيا الجمعة، 17 يونيو 2022 05:35 م الرئيس السيسي يستعرض استعدادات مصر لاستضافة قمة شرم الشيخ وقيادة عمل المناخ الجمعة، 17 يونيو 2022 05:33 م الرئيس السيسي يؤكد على التزام مصر بدعم وتعزيز جهود مواجهة تغير المناخ الجمعة، 17 يونيو 2022 05:28 م الرئيس السيسي أمام الجلسة الافتتاحية لمنتدى سان بطرسبرج الاقتصادى الدولى: نعتز بعلاقات الصداقة التاريخية الوطيدة مع روسيا.. وتدشين رؤية مصر 2030 تعكس خطة استراتيجية طويلة المدى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الجمعة، 17 يونيو 2022 05:26 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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