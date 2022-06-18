الرئيس السيسى يستقبل ملك البحرين بمدينة شرم الشيخ

كتب محمد الجالى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة شرم الشيخ، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك المملكة البحرينية.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.