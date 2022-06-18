الدوخة صفة أنثوية.. أدمغة النساء يمكن أن ترتفع درجة حرارتها أكثر من أدمغة الرجال

كتبت إيناس البنا

يعد متوسط درجة حرارة الدماغ البشري38.5 درجة مئوية، وتختلف طبيعية العقل البشر باختلاف درجة الحرارة عما كان يُعتقد سابقًا، وقد يكون هذا علامة على أن يكون لديك دماغ سليم، وذلك وفقا لباحثين في مختبر مجلس البحوث الطبية للبيولوجيا الجزيئية في المملكة المتحدة، والذين أنتجوا أول خريطة رباعية الأبعاد لدرجة حرارة دماغ الإنسان الصحية.

تقلب الخريطة العديد من الافتراضات السابقة وتُظهر المدى الملحوظ الذي تختلف فيه درجة حرارة الدماغ حسب منطقة الدماغ والعمر والجنس والوقت من اليوم، الأهم من ذلك ، أن هذه النتائج تتحدى أيضًا الاعتقاد السائد بأن دماغ الإنسان ودرجة حرارة الجسم متماثلان.

تضمن البحث ، الذي نُشر في مجلة Brain ، أيضًا تحليل بيانات من مرضى يعانون من إصابات دماغية رضحية ، مما يدل على أن وجود دورات درجة حرارة الدماغ يومية، يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالبقاء على قيد الحياة، ويمكن استخدام هذه النتائج لتحسين فهم إصابات الدماغ والتنبؤ بها وعلاجها.

قال الدكتور جون أونيل ، رئيس المجموعة في مختبر مركز البحوث الطبية :" بالنسبة لي ، الاكتشاف الأكثر إثارة للدهشة من دراستنا هو أن الدماغ البشري السليم يمكن أن يصل إلى درجات حرارة يمكن تشخيصها على أنها حمى في أي مكان آخر في الجسم، تم قياس درجات الحرارة المرتفعة هذه لدى الأشخاص الذين يعانون من إصابات في الدماغ في الماضي ، ولكن "يفترض أنه نتيجة الإصابة".

لدراسة الدماغ السليم، قام الباحثون بتجنيد 40 متطوعًا ، تتراوح أعمارهم بين 20-40 عامًا ، ليتم فحصهم في الصباح وبعد الظهر وفي وقت متأخر من المساء على مدار يوم واحد.

في المشاركين الأصحاء ، كان متوسط ​​درجة حرارة الدماغ 38.5 درجة مئوية ، أي أكثر من درجتين أدفأ من تلك المقاسة تحت اللسان، ووجدت الدراسة أيضًا أن درجة حرارة الدماغ تختلف باختلاف: الوقت من اليوم ومنطقة الدماغ والجنس ودورة الطمث والعمر.

بينما كان سطح الدماغ أكثر برودة بشكل عام، كانت الهياكل الدماغية الأعمق أكثر دفئًا من 40 درجة مئوية، مع أعلى درجة حرارة لوحظت للدماغ هي 40.9 درجة مئوية.

أظهرت درجة حرارة الدماغ لدى جميع الأفراد تباينًا ثابتًا في الوقت على مدار اليوم بنحو 1 درجة مئوية، مع أعلى درجات حرارة للدماغ لوحظت في فترة ما بعد الظهر، وأدنى درجة في الليل.

قال أونيل "لقد وجدنا أن درجة حرارة الدماغ تنخفض في الليل قبل الذهاب إلى النوم وترتفع خلال النهار، هناك سبب وجيه للاعتقاد بأن هذا الاختلاف اليومي مرتبط بصحة الدماغ على المدى الطويل، وهو شيء نأمل أن نتحرى عنه بعد ذلك ،".

في المتوسط ​​، كانت أدمغة الإناث أدفأ بحوالي 0.4 درجة مئوية من أدمغة الذكور، وكان هذا الاختلاف بين الجنسين مدفوعًا على الأرجح بالدورة الشهرية، حيث تم فحص معظم الإناث في مرحلة ما بعد الإباضة من الدورة ، وكانت درجة حرارة دماغهن حوالي 0.4 درجة مئوية أكثر دفئًا من الإناث التي تم مسحها ضوئيًا في مرحلة ما قبل الإباضة.

أظهرت النتائج أيضًا أن درجة حرارة الدماغ تزداد مع تقدم العمر على مدى 20 عامًا من المشاركين ، وعلى الأخص في مناطق الدماغ العميقة ، حيث كان متوسط ​​الزيادة 0.6 درجة مئوية.

يقترح الباحثون أن قدرة الدماغ على التهدئة قد تتدهور مع تقدم العمر وهناك حاجة إلى مزيد من العمل لمعرفة ما إذا كان مرتبطًا بتطور اضطرابات الدماغ المرتبطة بالعمر.