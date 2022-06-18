الدفاع الروسية: إسقاط طائرة "سو-25" ومروحية "مي-24" و8 مسيرات أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها أسقطت طائرة أوكرانية من طراز "سو-25" ومروحية "مي-24" فوق دونيتسك، إضافة إلى 8 طائرات بدون طيار، بينها واحدة من طراز "بيرقدار" في مناطق مختلفة.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف - في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) حول حصيلة العملية العسكرية في أوكرانيا خلال اليوم الماضي - إن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت 4 صواريخ باليستية أوكرانية "توتشكا-أو" في دونيتسك و24 قذيفة من راجمات صواريخ "أوراغان" في دونيتسك ولوغانسك ومقاطعة خاركوف.

وأضاف أنه تم تدمير منشآت تكنولوجية لتكرير النفط ومستودعات لتخزين الوقود مخصصة لتلبية احتياجات القوات الأوكرانية في دونباس، وذلك باستخدام أسلحة عالية الدقة أطلقت من الأرض والجو.

وأشار إلى أن صواريخ عالية الدقة -أُطلقت من الجو- أصابت 12 موقعا لإطلاق النار لوحدات المدفعية الأوكرانية، بما في ذلك 4 فصائل من راجمات الصواريخ و4 فصائل من مدافع الهاوتزر M777 عيار 155 ملم أمريكية الصنع.