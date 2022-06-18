الداخلية تضبط 1457 قضية تموينية متنوعة

كتب: محمد أبو ضيف

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية، بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط 1457 قضية تموينية متنوعة، من بينها 2 قضية حجب سلع غذائية، بإجمالى مضبوطات (12,600 طن "سكر – مسلى – زيت" ، 2840 لتر زيت طعام)، و389 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار، بإجمالى مضبوطات بلغت (47,993 طن "دقيق أبيض – أرز - مكرونة – سكر حر – لحوم – أعلاف - دهانات" – 42 عبوة سجائر).

كما تمكنت قوات الأمن من ضبط 613 قضية فى مجال مخالفات المخابز، عبارة عن (17 قضية دقيق مدعم "تصرف - تجميع" – 165 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 151 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 125 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 83 قضية توقف عن الإنتاج - 72 قضية متنوعة أخرى)، بمضبوطات بلغت (8طن دقيق بلدى مدعم – 150 رغيف بلدى مدعم) وكذا (12) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (1,900 طن سكر تموينى – 67,450 طن أسمدة مدعمة – 59453 لتر سولار) حيث بلغ إجمالى المضبوطات (134,993 طن – 59453 لتر سولار – 2840 لتر زيت طعام – 42 عبوة سجائر – 150 رغيف).

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط 11 قضية بمضبوطات بلغت (138,670 طن أقماح محلية) أبرزها:

. ضبط قائد سيارة حال سيره بمحافظة المنيا لتجميعه كمية قدرها (57,70 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح نقل بقصد حجبها عن التوريد لموسم حصاد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

. ضبط (20 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة بقصد حجبها عن التوريد تم تخزينها وحجبها عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص) بمحافظة سوهاج.

. ضبط (30 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة بقصد حجبها عن التوريد تم تخزينها وحجبها عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الحبوب) بمحافظة الدقهلية، كما تم ضبط (16) قضية إمتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بـ (133,560) طن أقماح محلية.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق، فقد أسفرت الجهود عن ضبط 11 قضية بمضبوطات بلغت (459 قطعة "148 قطعة صوتية – 124 قطعة ضوئية – 187 ملصق")، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.