اليوم السابع
Ads
السبت، 18 يونيو 2022 04:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الجيش اللبناني ينفذ مناورة بالذخيرة الحية تحاكي القضاء على مجموعة إرهابية

السبت، 18 يونيو 2022 04:00 م
الجيش اللبناني ينفذ مناورة بالذخيرة الحية تحاكي القضاء على مجموعة إرهابية الجيش اللبناني
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الجيش اللبناني عن تنفيذ مناورة بالذخيرة الحية تحاكي القضاء على مجموعة إرهابية بلبنان.

وأوضح الجيش أن المناورة نفذتها عناصر من فوج التدخل السادس، حيث تخللها إطلاق قذائف مدفعية ونيران أسلحة متوسطة وخفيفة في منطقة منطقة العاقورة بنطاق مدينة جبيل بمحافظة جبل لبنان.

وكان فريق التدريب الاستشاري البريطاني قد أقام - أمس - مسابقة في مجال "العمل ضمن فريق" لعناصر من أفواج الحدود البرية في مدرسة تدريب أفواج الحدود البرية أمس، تخللتها رماية بالذخيرة الحيّة وحضرها السفير البريطاني في لبنان إيان كولارد.

 


الجيش اللبناني

لبنان

مجموعة إرهابية

الارهاب في لبنان



الموضوعات المتعلقة

وزير صحة لبنان يلتقى رئيس الرعاية الصحية ويبحثان نقل التجربة المصرية لبلاده

الجمعة، 17 يونيو 2022 10:36 م

لبنان: ارتفاع ملحوظ فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا وتسجيل 441 حالة اليوم

الجمعة، 17 يونيو 2022 09:18 م

لبنان يستعد لتشكيل حكومته الجديدة.. انطلاق الاستشارات النيابية 23 يونيو الجارى.. تحديات بانتظار الوزارة القادمة.. عون: المسار الديمقراطى سيستمر.. ميقاتى: من الضرورى إزالة التعقيدات أمام جهود البناء

الجمعة، 17 يونيو 2022 12:30 ص

الأمم المتحدة تعلن تقديم 16 مليون دولار لدعم 2.5 مليون محتاج فى لبنان

الخميس، 16 يونيو 2022 05:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة