اليوم السابع
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السبت، 18 يونيو 2022 02:52 م
أكرم القصاص
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"الجوازات" السعودية تُنهي إجراءات الحجاج بأكثر من 13 لغة

السبت، 18 يونيو 2022 02:06 م
"الجوازات" السعودية تُنهي إجراءات الحجاج بأكثر من 13 لغة الحجاج
أ ش أ

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أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية، أن فرقها الميدانية تعمل على استقبال وإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام، من الدول المستفيدة من مبادرة طريق مكة وغير المستفيدة، والترحيب بهم بأكثر من (13) لغة، في صالات الحج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة وصالات الحج بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة؛ وذلك لتسهيل التواصل والتعامل معهم بلغاتهم.

وذكرت المديرية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم السبت - أنها سخرت هذه الجهود في إطار تطوير العمل وتحسين التواصل مع ضيوف بيت الله الحرام، إضافة إلى تقديم جميع الإمكانات اللازمة، التي تساعد على إنهاء إجراءات دخولهم لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

 


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