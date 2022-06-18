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الثلاثاء.. بداية الانقلاب الصيفى وفصل الصيف يستمر 92 يوما

السبت، 18 يونيو 2022 06:00 ص
الثلاثاء.. بداية الانقلاب الصيفى وفصل الصيف يستمر 92 يوما طقس حار - أرشيفية
كتب محمود راغب

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يومان فقط على موعد الانقلاب الصيفى وبداية فصل الصيف ، وذلك وفق الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، حيث نكون على موعد 21 يونيو الجارى مع الانقلاب الصيفى وبداية فصل الصيف .
 
وكشفت الحسابات الفلكية التى أعدها المعهد القومى للبحوث الفلكية عن مواعيد فصول السنة واطوالها خلال هذا العام 2022 ، حيث يبدأ فصل الصيف الثلاثاء المقبل 21 يونيه ، ويستمر 92 يوما و 17 ساعة و 40 دقيقة، وفصل الخريف فيبدأ الجمعة 23 سبتمبر، ويستمر  الفصل 93 يوما و 15 ساعة و 50 دقيقة، بينما  فصل الشتاء فيبدأ الأربعاء 21 ديسمبر ، ويستمر 89 يوما و 20 ساعة و 44 دقيقة.
 
يذكر أنه فى يوم الاعتدال الربيعى تساوی طولا الليل والنهار ( 12 ساعة لكل منهما ) لجميع الأماكن على سطح الكرة الأرضية ، ويحدث الاعتدال الربيعي في النصف الشمالي للكرة الأرضية والاعتدال الخريفي في النصف الجنوبى.
 
 

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